Встреча «нормандской четверки»: дипломат указал на опасность переговоров Зеленского с Путиным

Украина

По мнению экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, встреча в Париже лидеров стран «нормандской четверки» и тет-а-тет президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина, будет очень опасной, передает «Гордон».

«Полагаю, встреча будет очень опасной. У нее будет какой-то официальный результат, который формально обнародуют. Но — и это главное! — будет и неофициальный результат. Имею в виду общение Зеленского с Путиным», — отметил Павел Климкин и добавил, что главными являются три момента.

Во-первых, неофициальные результаты встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России. Во-вторых, неофициальный результат общения тет-а-тет Зеленского с Путиным. И в-третьих, есть ли официально или полуофициально в повестке дня «нормандского формата» газовые вопросы и будут ли они обсуждаться в пакете с другими.

«Путин выстроил для Зеленского эмоциональную воронку путем обмена пленными и одновременно дотянул „нормандскую“ встречу до декабря, когда заканчивается контракт на транзит газа через Украину в Европу», — отметил дипломат и напомнил, что близится к завершению действие временного закона о так называемом особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

По мнению Павла Климкина, Путин фактически дотянул нормандскую встречу до момента, когда начался обратный отсчет буквально на часы: «То есть, Украина находится под прессингом, но так же под прессинг попали европейцы: им нужно понимать, что будет с транзитом газа и есть ли „окно возможностей“ для решения вопроса Донбасса».

В то же время, по словам экс-министра, вопросы Донбасса не являются главной проблемой в отношениях с Россией. Главное — желание Кремля контролировать всю Украину, не дав ей стать даже «буферным государством», и вопрос Крыма. «Вот те фундаментальные проблемы, которые постарается решить Россия, в том числе на нормандской встрече», — сказал Павел Климкин и назвал Донбасс инструментов выполнения желаний России.

«Считаю, что встреча Зеленского и Путина в Париже будет очень опасной. И в эмоциональном смысле, поскольку Путин очень хорошо понимает психологический портрет всех, с кем ведет переговоры. И в политическом, поскольку Кремль дотянул эту встречу до реального прессинга на Украину и Европу по вопросам Донбасса и по вопросам газа. Он будет пытаться это использовать», — резюмировал Павел Климкин.

Все новости о встрече в Париже отслеживайте в обновляемой материале «Саммит „нормандской четверки“: все подробности встречи Зеленского с Путиным, Меркель и Макроном в Париже» на сайте «ФАКТОВ».

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