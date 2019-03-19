В Украине участились махинации с банковскими карточками: как не стать жертвой мошенников

Деньги

В Национальном банке Украины сообщают об увеличении количества мошенничеств с использованием платежных карт. Так, в 2018 году сумма убытков украинских банков от действий мошенников составила 0,0092% от общего объема всех операций (в 2017 году — 0,0077%, в 2016 году — 0,011%). Ранее сообщалось, что в Сумах 69-летняя пенсионерка перехитрила мошенника, который пытался узнать данные ее банковской карточки.

В НБУ констатируют, что на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карточек в 2018 году 92 гривни приходилось на незаконные операции. Средний размер одной незаконной операции — около 2500 гривен (в 2017 году — 2100 гривен). А количество незаконных действий с платежными картами, по которым банки понесли убытки, за прошлый год повысилась до 105,5 тысяч случаев (в 2017 году — 77,6 тысяч). Чаще всего это происходило в сети Интернет — свыше 55 тысяч таких случаев.

«Такая негативная тенденция, прежде всего, связана с ростом числа мошенничеств с применением социальной инженерии», — отмечают в НБУ и поясняют, что чаще всего мошенники выведывают у владельцев платежных карт их персональные данные, реквизиты, коды и пароли, а также заставляют перевести им деньги под психологическим давлением. «Ни в коем случае не следует разглашать реквизиты платежных карточек (срок ее действия, код CVС2 / CVV2, ПИН-код к карте) и персональные данные, а также логин / пароль для входа в веб-банкинг, одноразовые пароли для проведения дополнительной аутентификации и тому подобное», — подчеркивают в Нацбанке и добавляют, что сотрудники финансовых учреждений никогда не запрашивают такую информацию по телефону.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, украинцам рекомендуют не отвечать на подозрительные телефонные звонки, обращаться к банку-эмитенту платежной карты и проверять состояние своих счетов. Кроме того, следует применять лимиты на проведение операций с использованием платежных карточек, прежде всего — в сети интернет, и пользоваться услугами sms-информирования о совершенных операциях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция задержала группу мошенников, ограбивших банк на полмиллиона гривен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter