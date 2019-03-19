27.06 / 27.33 30.60 / 31.06
Киев: +7
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

В Украине участились махинации с банковскими карточками: как не стать жертвой мошенников

14:57 19 марта 2019   321
Платежные карточки
Инф. «ФАКТОВ»

В Национальном банке Украины сообщают об увеличении количества мошенничеств с использованием платежных карт. Так, в 2018 году сумма убытков украинских банков от действий мошенников составила 0,0092% от общего объема всех операций (в 2017 году — 0,0077%, в 2016 году — 0,011%). Ранее сообщалось, что в Сумах 69-летняя пенсионерка перехитрила мошенника, который пытался узнать данные ее банковской карточки.

В НБУ констатируют, что на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карточек в 2018 году 92 гривни приходилось на незаконные операции. Средний размер одной незаконной операции — около 2500 гривен (в 2017 году — 2100 гривен). А количество незаконных действий с платежными картами, по которым банки понесли убытки, за прошлый год повысилась до 105,5 тысяч случаев (в 2017 году — 77,6 тысяч). Чаще всего это происходило в сети Интернет — свыше 55 тысяч таких случаев.

«Такая негативная тенденция, прежде всего, связана с ростом числа мошенничеств с применением социальной инженерии», — отмечают в НБУ и поясняют, что чаще всего мошенники выведывают у владельцев платежных карт их персональные данные, реквизиты, коды и пароли, а также заставляют перевести им деньги под психологическим давлением. «Ни в коем случае не следует разглашать реквизиты платежных карточек (срок ее действия, код CVС2 / CVV2, ПИН-код к карте) и персональные данные, а также логин / пароль для входа в веб-банкинг, одноразовые пароли для проведения дополнительной аутентификации и тому подобное», — подчеркивают в Нацбанке и добавляют, что сотрудники финансовых учреждений никогда не запрашивают такую информацию по телефону.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, украинцам рекомендуют не отвечать на подозрительные телефонные звонки, обращаться к банку-эмитенту платежной карты и проверять состояние своих счетов. Кроме того, следует применять лимиты на проведение операций с использованием платежных карточек, прежде всего — в сети интернет, и пользоваться услугами sms-информирования о совершенных операциях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция задержала группу мошенников, ограбивших банк на полмиллиона гривен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...

Киев
+7

Ветер: 0 м/с  C
Давление: 752 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины