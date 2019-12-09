Зеленский подписал закон об анбандлинге "Нафтогаза": что изменится

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон об анбандлинге — отделении от НАК «Нафтогаз Украины» деятельности по транспортировке газа.

Анбандлинг «Нафтогаза» — необходимое условие для заключения Украиной договора о транзите газа с Россией по европейским правилам. Согласно европейскому законодательству, активы по транспортировке, добыче и поставке газа не могут быть сосредоточены в руках одного собственника. Анбандлинг будет считаться успешно завершенным, когда новый оператор получит подтверждение своего независимого статуса от украинского отраслевого регулятора и секретариата Энергетического сообщества ЕС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявлял о необходимости завершения анбандлинга до конца 2019 года и формирования оператора газотранспортной системы.



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