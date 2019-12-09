- 14:51 В Одессе прощаются с погибшим на пожаре спасателем Сергеем Шатохиным
- 14:51 Накануне «нормандского саммита» у Меркель поставили точку в вопросе снятия санкций с России
- 14:36 14-летнюю школьницу нашли повешенной в Ровенской области
- 14:17 Зеленский подписал закон об анбандлинге "Нафтогаза": что изменится
- 14:14 Настоящее чудо: в Днепре студент выпал с 9-го этажа и остался жив
- 14:12 Трагедия в Херсоне: 10-летний мальчик повесился из-за компьютерной игры
- 14:12 Суд перестал закрывать глаза на злоупотребления правоохранительных органов в деле «Роттердам +», — адвокат
- 14:08 Школьник попал в реанимацию из-за шутки с перевернутым стулом: детали жуткого ЧП в Николаеве
- 14:08 РФ отстранили от Олимпиад из-за допинга: какие еще соревнования пропустят российские спортсмены
- 13:54 Орлуша ярким стихом ответил на отстранение России от Олимпиады
- 13:41 Законопроект № 2543 о добровольной реструктуризации «зеленого» тарифа поддержали участники рынка, — эксперт
- 13:39 В Польше зверски убили двух украинцев
В Одессе прощаются с погибшим на пожаре спасателем Сергеем Шатохиным (фото)
В понедельник, 9 декабря, в Одессе простились с Сергеем Шатохиным — спасателем, получившим тяжелейшие травмы во время ликвидации пожара в колледже.
Как сообщает «Думская», 43-летний спасатель поднимался по приставной лестнице, когда его сбила выпрыгнувшая из окна студентка, спасающаяся от огня. Девушка погибла на месте, а Сергея Шатохина увезли в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Он скончался, не выходя из комы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 9 декабря, известно о гибели на пожаре 12 человек. 30 человек были госпитализированы, девять все еще остаются под наблюдением врачей.
Фото «Думской».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.