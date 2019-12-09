Украина

В Одессе прощаются с погибшим на пожаре спасателем Сергеем Шатохиным (фото)

В понедельник, 9 декабря, в Одессе простились с Сергеем Шатохиным — спасателем, получившим тяжелейшие травмы во время ликвидации пожара в колледже.

Как сообщает «Думская», 43-летний спасатель поднимался по приставной лестнице, когда его сбила выпрыгнувшая из окна студентка, спасающаяся от огня. Девушка погибла на месте, а Сергея Шатохина увезли в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Он скончался, не выходя из комы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 9 декабря, известно о гибели на пожаре 12 человек. 30 человек были госпитализированы, девять все еще остаются под наблюдением врачей.

Фото «Думской».



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