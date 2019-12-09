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Украина

Суд принял важное решение о проспектах Бандеры и Шухевича в Киеве

15:10 9 декабря 2019 524
Проспект Степана Бандеры
Инф. «ФАКТОВ»

Шестой апелляционный суд признал законным переименование столичных проспектов Московского и Ватутина в Бандеры и Шухевича соответственно, отменив решение Окружного админсуда Киева от 25 июня 2019 года.

Как сообщает «РБК-Украина», таким образом суд признал законным решение Киеврады от 2016 года о переименовании проспектов Московского и Ватутина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 28 октября 2019 года заседание по этому вопросу в Шестом апелляционном административном суде так и не было принято — сначала был заявлен отвод судье, потом — эвакуация из-за сообщения о минировании, а потом драка.

Фото из Википедии, автор Leonid Andronov.

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