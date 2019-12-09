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- 17:02 Суп из черного ворона и голова селезня: Леся Никитюк отведала экзотические блюда в Китае
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Суп из черного ворона и голова селезня: Леся Никитюк отведала экзотические блюда в Китае (фото, видео)
Известная телеведущая Леся Никитюк, позабавившая поклонников кардинальной сменой имиджа, не устает удивлять своих подписчиков. Она показала на своей странице в Instagram несколько фото, как отдыхала в Китае и продегустировала местные экзотические блюда — суп из черного ворона, голову селезня и пельмени с начинкой из коровьего вымени. Кулинарными изысками она поделилась в сети.
«Полезный завтрак по-китайски. Только для девушек. Суп из черного ворона и его гнезда. Голова селезня и его яйцо. Пельмешки с коровьим выменем. Очень питательно и лаконично», — написала Леся, а в видео добавила, что это все считается очень полезным для женского здоровья.
Подписчики Леси в комментариях засомневались в полезности представленных блюд, но уверены, что с такой едой точно не поправишься.
«Зато фигура не пострадала. Лесина диета—смотреть можно, есть нельзя», «В Китай нужно ездить тем, кто хочет похудеть», — пишут под фото и видео и шутят, что не успевают следить за передвижениями Леси.
Недавно Никитюк отдыхала и пила пиво в Праге. Перед этим колесила по Украине, снимая свое новое шоу «ЛеМаршрутка». О подробностях проекта, курьезах и приключениях телеведущая рассказала в интервью «ФАКТАМ». Также она призналась, какого мужчину видит рядом с собой.
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