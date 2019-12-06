- 16:40 Московский патриархат разорвал отношения с церквями Греции и Александрии из-за признания ПЦУ: что это значит
- 16:32 В ВР подготовлен компромиссный законопроект о "зеленых" тарифах
- 16:27 В Париже Путина ждет неприятный разговор с Меркель
- 16:23 В 2020 году обещанного учителям повышения зарплат не будет: в Раде объяснили причину
- 16:16 Исхудавшая Алла Пугачева напугала поклонников
- 16:11 В Харькове бабушка издевалась над котенком, а внучка выложила видео в сеть
- 16:10 Пожар в одесском колледже: под завалами найдено тело еще одного погибшего
- 15:57 Венецианская комиссия разрешила России быть в ПАСЕ
- 15:48 Махинации на 140 миллионов: преступная схема медиков и фармацевтов охватывала всю Украину
- 15:46 Гороскоп на 7 декабря для всех знаков зодиака
- 15:35 Крымские татары готовят марш на Крым: Чубаров рассказал подробности
- 15:29 "Крот" убил известного российского математика
Как буфетчица: Леся Никитюк кардинально изменила имидж (фото)
Известная телеведущая Леся Никитюк, сверкнувшая стройными ножками в ультра коротком мини, удивила новым, не характерным для нее образом. Звезда удивила поклонников, кардинально изменив имидж. Никитюк опубликовала в Instagram новое фото, на котором позирует с короткими темными волосами, начесанными в «прическу буфетчицы», и «тетушкином» костюме. На видео Леся забавно, едва сдерживая смех, напевает песню Анжелики Варум. Естественно, Никитюк не стала отрезать свои длинные белокурые волосы, а использовала для создания колоритного образа парик.
Подписчиков позабавил эксперимент со стилем телеведущей.
«Колец богатых не хватает и Брошки», «Божественной красоты человек», «Лэди Л, обожаю!!! Вы очень талантливая! Спасибо за ваш юмор всегда в точку!», «Горисполком стайл?», «Та не, видончик прям как баба Леся», — пишут в коммент ариях под фото и видео.
Недавно Леся Никитюк побывала в Прага, где продегустировала местное пиво.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...