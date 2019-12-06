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Шоу-бизнес

Как буфетчица: Леся Никитюк кардинально изменила имидж (фото)

15:28 6 декабря 2019 477
Ляся Никитюк
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная телеведущая Леся Никитюк, сверкнувшая стройными ножками в ультра коротком мини, удивила новым, не характерным для нее образом. Звезда удивила поклонников, кардинально изменив имидж. Никитюк опубликовала в Instagram новое фото, на котором позирует с короткими темными волосами, начесанными в «прическу буфетчицы», и «тетушкином» костюме. На видео Леся забавно, едва сдерживая смех, напевает песню Анжелики Варум. Естественно, Никитюк не стала отрезать свои длинные белокурые волосы, а использовала для создания колоритного образа парик.

Подписчиков позабавил эксперимент со стилем телеведущей.

«Колец богатых не хватает и Брошки», «Божественной красоты человек», «Лэди Л, обожаю!!! Вы очень талантливая! Спасибо за ваш юмор всегда в точку!», «Горисполком стайл?￰», «Та не, видончик прям как баба Леся», — пишут в коммент ариях под фото и видео.

Недавно Леся Никитюк побывала в Прага, где продегустировала местное пиво.

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