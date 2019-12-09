Украина

Femen устроили голый протест в Париже перед встречей Зеленского с Путиным: видео задержания

В понедельник, 9 декабря, активистки движения Femen устроили провокационную акцию на подходах к Елисейскому дворцу, где продолжались последние приготовления перед встречей «нормандской четверки».

Раздетые девушки имитировали перепрыгнули ограждение, выкрикивая «Путин, останови войну». При этом на их телах были нанесены изображения флагов Украины, Грузии и России.

Однако акция продолжалась совсем недолго — полиция взяла ситуацию под контроль и задержала активисток.

В сети появилось видео задержания.

Напомним, в ноябре 2018 года раздетая активистка Femen бросилась наперерез кортежу президента США Трампа.

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