- 20:55 Зеленский встречается с Путиным: все подробности саммита нормандской четверки в Париже
- 20:49 Парижскую встречу Зеленского с Путиным изобразили яркими фотожабами
- 20:40 Пожар в одесском колледже: фото изнутри полностью выгоревшего здания
- 20:16 Встреча Зеленского с Путиным: появились новые фото
- 20:10 Это было моральное потрясение: экс-участник «Х-фактора» о закулисье проекта
- 19:59 По Киеву разгуливает лось: зоозащитники не могут его поймать и просят не обижать
- 19:59 Дело о пожаре в «Виктории»: экс-директора лагеря освободили из СИЗО
- 19:51 Паранойя Путина зашкаливает: в сети сравнили авто президентов РФ и Украины на нормандской встрече
- 19:33 Во львовской многоэтажке взорвался газ, здание частично повреждено
- 19:22 Встреча Зеленского с Путиным: источник раскрыл детали переговоров по газу
- 19:18 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Лугано»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 19:15 Котенка постирали в стиральной машине: хозяйка спасла его, сделав искусственное дыхание
Паранойя Путина зашкаливает: в сети сравнили авто президентов РФ и Украины на нормандской встрече
В сети обсуждают обстоятельства, которые сопровождают саммит «нормандской четверки» в Париже. В частности, интерес вызвало то, на каких автомобилях подъехали к Елисейскому дворцу президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Пути н.
Alec Luhn в Twitter привел фото двух машин. Видно, что Владимира Зеленского привезли во дворец на Renault Espace с местными номерами EF 645 S. При этом Путин приехал на лимузине Aurus, у которого российские номера с661вс|799. Это лишний раз показывает, какое нездоровое внимание хозяин Кремля уделяет своей безопасности.
Подробности саммита, который проходит в Париже 9 декабря, — в обновляемом материале «Саммит „нормандской четверки“: все подробности встречи Зеленского с Путиным, Меркель и Макроном в Париже (фото, видео)».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.