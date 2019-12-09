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Украина

Паранойя Путина зашкаливает: в сети сравнили авто президентов РФ и Украины на нормандской встрече

19:51 9 декабря 2019 1583
Прибытие Зеленского
Инф. «ФАКТОВ»

В сети обсуждают обстоятельства, которые сопровождают саммит «нормандской четверки» в Париже. В частности, интерес вызвало то, на каких автомобилях подъехали к Елисейскому дворцу президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Пути н.

Alec Luhn в Twitter привел фото двух машин. Видно, что Владимира Зеленского привезли во дворец на Renault Espace с местными номерами EF 645 S. При этом Путин приехал на лимузине Aurus, у которого российские номера с661вс|799. Это лишний раз показывает, какое нездоровое внимание хозяин Кремля уделяет своей безопасности.

Подробности саммита, который проходит в Париже 9 декабря, — в обновляемом материале «Саммит „нормандской четверки“: все подробности встречи Зеленского с Путиным, Меркель и Макроном в Париже (фото, видео)».

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