Украина

Участник АТО Владислав Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство в Ивано-Франковской области, заявил, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом пишет «Украинская правда».

«Ко мне пришло эта лицо, следователь или кто, и он не сказал, по какому делу он пришел. Он только пришел и подал мне вот такой красивый листочек, где были очень четко 4 фотографии. На одном был Шеремет, которого взорвали, на втором был Жуков, Шаповал (разведчик Максим Шаповал), журналистка и место взрыва на Чонгаре, когда электроэнергию в Крым не поставляли. И знаете, что мне сказали? Мне сказали, бери одно из дел на себя, и твоя жена выходит (из-под ареста)», — цитирует издание заявление Грищенко, которое он сделал во время заседания суда.

В то же время, Грищенко не уточнил, какую именно журналистку имел в виду и кто такой Жуков, но попросил, чтобы к материалам дела приобщили видео из кабинета, где он разговаривал со следователем.

Также Грищенко утверждает, что кроме следователя к нему приходили другие правоохранители «в звании полковник и майор», которые тоже предлагали ему взять на себя вину в резонансных делах.

Адвокат подозреваемого Виталий Ковальчук подтвердил, что на его подзащитного оказывается давление и сообщил, что планирует подавать в Государственное бюро расследований заявление о преступлении: злоупотреблении властью и давлении со стороны сотрудников Национальной полиции.

Издание напоминает, что 9 декабря Печерский райсуд продлил сроки расследования по делу о покушении на убийство на Ивано-Франковщине до 16 февраля 2020 года. Следователь просил продлить сроки до 16 марта, однако суд удовлетворил его ходатайство лишь частично. Жена Грищенко Инна, тоже подозреваемая в Ивано-Франковском деле, заявила в суде, что ее держат под стражей для давления на мужа.

Как известно, участника боевых действий на Донбассе Владислава Грищенко задержали 24 сентября, его жену Инну — 5 ноября. Обоих суд взял под стражу на время расследования неудачного покушения на убийство Михаила Чекурака в Косове (Ивано-Франковская область). Чекурак находится под судом по делу о разбое. В конце октября расследование дела четы Грищенко передали из Ивано-Франковской области в Главное управление Национальной полиции. В начале ноября УП узнала, что следствие может связывать Грищенко с убийством журналиста Павла Шеремета, который погиб от взрыва автомобиля в Киеве 20 июля 2016 года. Официально это подозрение нигде не звучит.

Сама Инна Грищенко после ареста ее мужа заявляла, что на него «вешают» не только покушение на убийство в Косово, но и убийство Павла Шеремета.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июле глава Национальной полиции Украины Сергей Князев во время представления президенту Украины Владимиру Зеленскому доклада по результатам расследования убийства журналиста Павла Шеремета показал видео маршрута преступников, которые заложили под авто взрывчатку. По словам правоохранителя, на видео попали подозрительные лица за 5 дней и за 2 дня до совершения преступления и в момент закладки взрывчатки. Исполнители преступления были специально одеты в одежду, которая меняет их внешний вид, а потому это затрудняет идентификацию указанных лиц. На кадрах и преступник, который сдетонировал взрывчатку с устройства дистанционного управления.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter