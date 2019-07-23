Убийство Шеремета: полиция показала маршрут преступников (видео)

Украина

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев во время представления президенту Украины Владимиру Зеленскому доклада по результатам расследования убийства журналиста Павла Шеремета показал видео маршрута преступников, которые заложили под авто взрывчатку.

По словам правоохранителя, на видео попали подозрительные лица за 5 дней и за 2 дня до совершения преступления и в момент закладки взрывчатки. Исполнители преступления были специально одеты в одежду, которая меняет их внешний вид, а потому это затрудняет идентификацию указанных лиц. На кадрах и преступник, который сдетонировал взрывчатку с устройства дистанционного управления.

Во время расследования следователи использовали видео с 201 камеры и допросили 3,5 тысячи человек. Также установлен автомобиль, на котором предвигались предполагаемые преступники.

По словам Князева, преступление после трех лет расследования остается нераскрытым.

«Преступление остается нераскрытым. Мы понимаем, что общество ждет результаты и фамилии причастных к этому преступлению. Но называть их пока преждевременно», — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», в Киеве 20 июля, в третью годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, прошла акция «Кто убил Павла? Три года без ответа». В тот день акция стартовала в 8:00 на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, где три года назад взорвали автомобиль журналиста.

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