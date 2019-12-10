Меркель "подыграла" Зеленскому относительно пересмотра "Минска", Путин был категорически против

Украина

Во время пресс-конференции по итогам переговоров в «нормандском формате» в Париже канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что минские договоренности могут быть изменены заключавшими их сторонами, так как не являются «окаменевшим документом».

При этом она приветствовала предложения президента Украины Владимира Зеленского по их изменению.

«Есть вопрос, этот документ окаменевший или его можно менять. Ведь есть определенные предложения президента Зеленского по его изменению»,— подчеркнула канцелер.

При этом Меркель не уточнила, о каких изменениях идет речь.

Но с учетом того, что ранее Зеленский предлагал изменить порядок передачи границы под контроль Украины до проведения местных выборов, можно предположить, что Меркель подразумевала именно это.

«Мы надеемся, что этот документ вновь будет гибким, и он будет оживлен»,— сказала она.

Также немецкий политик добавила, что самым сложным вопросом является политическая часть минских соглашений.

«Речь идет о том, что особый статус для регионов Донецкой и Луганской областей будет продолжен, что реализуем весь пакет мер Минска с единственной целью — наконец провести местные выборы, которые будут признаны ОБСЕ», — добавила Меркель.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что альтернативы минским соглашениям нет и сторонам конфликта «нужно делать все, чтобы они были полностью реализованы».

По его словам гибкость не должна затрагивать вопрос передачи контроля над границей.

«Действительно, соглашения имеют ту или другую гибкость, но есть вещи, которые прописаны прямо, и с ними сложно спорить»,— заявил он, подчеркнув, что пункты о границе являются именно тем, что не стоит менять.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 9 декабря состоялась встреча лидеров стран «нормандского формата». Она продолжалась в течение около восьми часов. В рамках саммита Путин и Зеленский провели свои первые двухсторонние переговоры, в ходе которых договорились о масштабно обмене военнопленными по принципу «всех на всех». По остальным пунктам повестки дня стороны «договорились договариваться».

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