Украина

До +12 и снег: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

Во вторник, 10 декабря, в Украине будет, как и прогнозировали синоптики, не по-зимнему тепло, особенно в южных регионах страны.

Так, согласно данным Укргидрометцентра, в Одесской области температура воздуха днем прогреется до +12 градусов, а в соседней Николаевской — до +10, что на один градус больше, чем в Крыму. На остальной территории — до +4+6 градусов.

Осадки ожидаются лишь в двух западных областях: в Закарпатской — дождь, в Ивано-Франковской — дождь со снегом. На остальной территории страны сухо и переменная облачность.

В среду, 11 декабря, немного похолодает — практически повсеместно температура воздуха днем составит от +2 до +4 градусов, в южных областях — до +5 градусов. Дожди со снегом ожидаются на западе — в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях. Ночью — от -1 до +1 градуса, на юге — до трех градусов тепла.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на горнолыжных курортах в Карпатах уже открыли зимний сезон — на склонах лежит снег. В течение недели по ночам ожидается минусовая температура.

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