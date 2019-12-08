Украина

Какая сейчас погода в Буковеле и Драгобрате: фото горнолыжных курортов Карпат

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 8 декабря, в западных областях Украины местами пройдет дождь. В Карпатах возможен дождь с мокрым снегом.

На горнолыжных курортах Буковель и Драгобрат лежит снег и лыжники открыли зимний сезон.

Утром 8 декабря температура в Буковеле около 3 градусов мороза. Пасмурно, но снег пока не идет.

В понедельник ожидается небольшое потепление. Временами на небе появится солнце. Всю предстоящую неделю ночью будет от минус 3 до минус 8 градусов. Днем воздух прогреется от -1 до плюс 3 градусов тепла.

В Драгобрате сегодня около минус 3, облачно с прояснениями. Рабочая неделя начнется солнечным понедельником. Температура существенно не будет отличаться от текущей — от 0 до минус 7 ночью и от -1 до +3 градусов днем. Осадки ожидаются только во вторник, 10 декабря, и на будущий уик-энд.

Как писали «ФАКТЫ», по прогнозам народных синоптиков, во второй декаде декабря Украину ожидают оттепели и сильные морозы.

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