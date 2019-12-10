Культовое платье принцессы Дианы сняли с аукциона: желающих купить его не нашлось (фото)

Стиль жизни

Культовое платье принцессы Дианы, в котором она в 1985 году танцевала с актером Джоном Траволтой на приеме в Белом доме, было снято с лондонского аукциона Kerry Taylor. Ожидалось, что темно-синее бархатное платье принцессы Уэльской может пойти с молотка за сумму до 460 тысяч долларов. Однако не нашлось желающих купить его даже по минимальной цене — 200 тысяч фунтов (около 263 тысяч долларов).

Платье от дизайнера Victor Edelstein считается одним из самых известных нарядов Дианы. Сама принцесса продала его на аукционе в июне 1997 года, которые были переданы на благотворительность. Последним покупателем платья стал в 2013 году некий «романтический джентльмен», уплативший за него 200 тысяч фунтов, чтобы порадовать жену. Однако все это время туалет в основном провисел в шкафу. И супруги решили продать его.

Как сообщает издание Daily Mail, на аукционе Kerry Taylor, впрочем, все же были проданы два платья Дианы — вечернее бархатное от Katherine Cusack (за 63 тысячи долларов) и повседневное от Catherine Walker (за 37 тысяч долларов). Оба также были темно-синего цвета.

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