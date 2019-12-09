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Принцесса Беатрис отменила вечеринку в честь своей помолвки из-за скандала вокруг ее отца принца Эндрю (фото)

9:47 9 декабря 2019 152
Принцесса Беатрис
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Внучка королевы Елизаветы принцесса Беатрис вынуждена была отменить вечеринку в честь своей помолвки с бизнесменом Эдоардо Мапелли Моцци. Причиной, как сообщает издание Mail on Sunday, стал скандал, в центре которого оказался отец 31-летней принцессы — принц Эндрю, герцог Йоркский, которого обвиняют в связях с осужденным американским педофилом Джеффри Эпштейном и в сексе с несовершеннолетними.

Принцесса заранее разослала своим друзьям приглашения на вечеринку, планировавшуюся в лондонском ресторане Chiltern Firehouse 18 декабря. Однако ей пришлось отказаться от этих планов. Принцесса Йоркская опасается что возле ресторана ее могут подстерегать толпы журналистов, желающих сфотографировать ее отца, который ранее официально сложил с себя все королевские полномочия.

Дата и место проведения вечеринки изменены и теперь держатся в тайне.

Скандал сильно отразится на будущей свадьбе Беатрис, которая объявила о своей помолвке в сентябре этого года. Торжество будет проведено максимально скромно — в отличие от пышного венчания младшей сестры Беатрис, принцессы Евгении, которая выходила замуж за Джека Бруксбэнка в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Беатрис и Эдоардо

Принц Эндрю

Ранее «ФАКТЫ» публиковали полное интервью принца Эндрю.

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