Мир

Подруга Меган Маркл привела в ярость Букингемский дворец, используя ее фото для рекламы своего бизнеса (фото)

Близкая подруга Меган Маркл, американский дизайнер ювелирных изделий Дженнифер Мейер, привела в ярость Букингемский дворец. От Дженнифер, дочери продюсера киностудии Universal Рона Мейера и бывшей жены звезды фильма «Человек-паук» Тоби Магуайра, потребовали убрать из ее аккаунтов в соцсетях фотографии герцогини Сассекской, которые она откровенно использовала для рекламы своего бизнеса. Мейер публиковала у себя в Instagram снимки Менган в украшениях ее дизайна, размещая заодно ссылки на свой онлайн-магазин, где можно приобрести этот продукт.

Дворцовые советники сочли, что это может причинить вред репутации королевской семьи.

Мейер, как сообщает издание Daily Mirror, уже удалила все фотографии Меган. Их было не менее 12. В их числе фото, на котором бывшая американская актриса носит ожерелье с надписью «Мамочка».

Главный редактор британского журнала Majesty Ингрид Сьюард заявила, что супруга принца Гарри в очередной раз «размыла черту между знаменитостью и представительницей королевской семьи». «Нет сомнений в том, что бренд госпожи Мейер получал от этого выгоду», — сказал пиар-эксперт Джейсон Пэнуди.

Дженнифер Мейер

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сети всплыли архивные фото Меган Маркл в откровенном наряде в стиле Санта-Клауса.

Читайте также: Принцесса Беатрис отменила вечеринку в честь своей помолвки из-за скандала вокруг ее отца принца Эндрю.

Читайте также: Слухи о смерти Елизаветы II запустил Королевский военно-морской флот.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter