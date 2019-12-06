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Слухи о смерти Елизаветы II запустил Королевский военно-морской флот
Слухи о смерти британской королевы Елизаветы II, которые несколько дней назад всколыхнули всю Великобританию, оказались не чьим-то злым розыгрышем или глупой шуткой. Как выяснилось, их случайно запустил Королевской военно-морской флот. Как сообщает Royal Central, его представители официально признали свою вину, заявив, что это было частью учений. Однако произошла утечка и сообщение из группы в WhatsApp распространилось по сети. В нем содержалась инструкция для королевских гвардейцев о том, как подготовиться к периоду двухнедельных траурных мероприятий.
Представитель ВМС Британии подтвердил, что сообщения не предназначались для широкой публики. И что подобные учения проводятся регулярно. «В то время, как учения были проведены должным путем, мы сожалеем о недоразумении, которое они могли причинить», — заявил он.
На следующий после сообщений о своей смерти королева, как писали «ФАКТЫ», благополучно принимала в Букингемском дворце лидеров стран-участниц НАТО.
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