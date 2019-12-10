Россия не запустит "Северный поток-2" вовремя: стало известно о важном решении США

Украина

В законопроект, которым утверждается оборонный бюджет США, включены положения о санкциях в отношении компаний, которые причастны к строительству газопровода «Северный поток — 2», что может остановить его строительство.

«Санкции, которые остановят работы по строительству „Северного потока — 2“, таки включены в законопроект, которым принимается оборонный бюджет США. Ожидаем, что проект будет проголосован в обеих палатах американского парламента и подписан президентом Трампом до начала Рождественских праздников», — сообщают в НАК «Нафтогаз Украины».

Подробно о том, кого коснутся ограничительные меры, рассказал уполномоченный по работе с органами государственной власти НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Гламаздин.

«Сегодня будет обнародован текст законопроекта, он будет содержать санкции в отношении компаний, которые поставляют технологии и корабли для строительства российских морских энергетических трубопроводов. Это уже официальная информация. Этот текст согласован всеми участниками процесса NDAA (закон о разрешении на государственную оборону — название каждого из ряда федеральных законов США, определяющих годовой бюджет и расходы американского Министерства обороны) и будет проголосован в ближайшие дни (голосования в Палате представителей ожидается в четверг, Сенат будет голосовать в самом начале следующей недели). А уже к концу следующей недели он будет подписан президентом США и он станет законом. И „Северный поток — 2“ будет остановлен. И это не просто победа, а без преувеличения определяющее событие для Украины и всей Европы», — пишет Гламаздин на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце октября 2019 года Дания, долгое время не дававшая разрешение на сооружение газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах, согласовала его строительство на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

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