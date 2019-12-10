Мир

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, которое с ним собиралась обсуждать в Париже канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Как передает «Немецкая волна», Путин заявил, что убитый — организатор взрывов в московском метро. «Этот человек был у нас розыска, это боевик. Причем очень жесткий и кровавый человек — только в одной из акций, в которых он принял участие, им были убиты 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро», — заявил президент РФ на пресс конференции по итогам саммита лидеров «нормандской четверки» в Париже.

Он также заявил, что Россия просила Германию выдать Хангошвили, но не нашла «взаимопонимания» с немецкими коллегами. И, естественно, отверг причастность к его убийству российских спецслужб, заявив, мол, это все «бандитская среда».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», немецкие правоохранители арестован 49-летний россиянин, которого обвиняют в убийстве 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Немецкие следователи называли одной из основных версий профессионально спланированное заказное убийство и не исключали причастность к нему российских спецслужб.

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