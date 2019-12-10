Аваков заговорил о возможном компромиссе в вопросе контроля над границей

Украина

Несмотря на то что в Париже на саммите лидеров стран «нормандской четверки» так и не была достигнута договоренность о восстановлении Украиной контроля над границей с Россией, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о возможном «компромиссе».

Как передает «Громадське», Аваков сообщил, что украинские правоохранители зайдут на оккупированные территории Донецкой и Луганской области, когда оттуда выйдут незаконные вооруженные формирования. По его словам, украинская сторона готова патрулировать эти территории вместе с «представителями территориальных общин».

«Это очень тяжелый переходный период, он продлится полгода или даже год, но мы готовы пройти. Но это будет потом, когда все со всем согласятся, а пока мы видим, что Путин не готов вернуть нам границу», — отметил он и добавил, что Украина может согласиться на компромисс по контролю над границей и получить его «не за месяц до местных выборов, а, например, за два дня».

Глава МВС Аваков розповів про плани щодо роботи поліції на територіях Донбасу, які мають звільнити від бойовиків pic.twitter.com/XnUpPKNxK4 — hromadske (@HromadskeUA) December 10, 2019

Материал о ходе переговоров во Франции «Зеленский встретился с Путиным: все подробности саммита нормандской четверки в Париже (фото, видео)» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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