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Украина

Аваков заговорил о возможном компромиссе в вопросе контроля над границей

10:50 10 декабря 2019 463
Арсен Аваков
Инф. «ФАКТОВ»

Несмотря на то что в Париже на саммите лидеров стран «нормандской четверки» так и не была достигнута договоренность о восстановлении Украиной контроля над границей с Россией, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о возможном «компромиссе».

Как передает «Громадське», Аваков сообщил, что украинские правоохранители зайдут на оккупированные территории Донецкой и Луганской области, когда оттуда выйдут незаконные вооруженные формирования. По его словам, украинская сторона готова патрулировать эти территории вместе с «представителями территориальных общин».

«Это очень тяжелый переходный период, он продлится полгода или даже год, но мы готовы пройти. Но это будет потом, когда все со всем согласятся, а пока мы видим, что Путин не готов вернуть нам границу», — отметил он и добавил, что Украина может согласиться на компромисс по контролю над границей и получить его «не за месяц до местных выборов, а, например, за два дня».

Материал о ходе переговоров во Франции «Зеленский встретился с Путиным: все подробности саммита нормандской четверки в Париже (фото, видео)» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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