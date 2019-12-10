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- 11:10 Было ли вмешательство Украины в выборы в США: в ФБР дали ответ
Было ли вмешательство Украины в выборы в США: в ФБР дали ответ
У ФБР нет оснований подозревать представителей Украины во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом журналистам заявил директор Бюро Кристофер Рэй. Ранее с аналогичным заявлением выступила бывший советник Трампа по России Фиона Хилл.
«У нас нет информации, которая указывает на то, что Украина вмешалась в президентские выборы 2016 года», — цитирует Рэя ABC News.
Что же касается угроз для выборов президента США, предстоящих в 2020 году, ФБР видит возможность создания проблем со стороны России.
«Что касается самих выборов, мы считаем, что Россия представляет самую значительную угрозу», — заявил он.
Напомним, в США продолжается скандал вокруг возможного импичмента президента Дональда Трампа. Основанием для запуска соответствующей процедуры стал телефонный разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, состоявшийся 25 июля. Скандал получил красноречивое название «Украинагейт».
Одновременно расследование The New York Times показало, что российская разведка проводила в США длительную операцию российской разведки, целью которой была дискредитация Украины в глазах американцев.
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