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Звезды предупреждают: гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака
Четверг, 12 декабря, — удачный день для поездок и покупок.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака.
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Овен
В вашей или родительской семье не исключено радостное событие. Найдете то, что потеряли.
Телец
Возможно приглашение в гости или на какое-либо интересное культурное мероприятие.
Близнецы
Хороший день для Близнецов, любящих рисковать и получать острые ощущения от игры.
Рак
Раки слишком долго жили, отказывая себе в отдыхе и эмоциональной разрядке. Исправляйте это!
Лев
Звезды советуют отдыхать. Возможно, вас осенит отличная идея или вы сделаете неожиданное открытие.
Дева
Прекрасный день, чтобы приобрести домашнего питомца, который проживет рядом с вами много лет
Весы
Откажитесь сегодня от обсуждения важных вопросов, это лучший способ избежать семейных конфликтов.
Скорпион
Совет звезд: не планируйте ничего конкретного, проживите день спонтанно.
Стрелец
Удачный день для рискованного шага: например, первого прыжка с парашютом.
Козерог
Козерогов ждут весьма неровные отношения с окружением, особенно с близкими людьми.
Водолей
Совет звезд: выкройте время, чтоб детально спланировать проекты на будущее, скоро придет время для воплощения их в жизнь.
Рыбы
На протяжении всего дня Рыб будет сопровождать творческий и эмоциональный подъем.
Хорошего вам дня!
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».