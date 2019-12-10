Стиль жизни

Звезды предупреждают: гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака

Четверг, 12 декабря, — удачный день для поездок и покупок.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

В вашей или родительской семье не исключено радостное событие. Найдете то, что потеряли.

Телец

Возможно приглашение в гости или на какое-либо интересное культурное мероприятие.

Близнецы

Хороший день для Близнецов, любящих рисковать и получать острые ощущения от игры.

Рак

Раки слишком долго жили, отказывая себе в отдыхе и эмоциональной разрядке. Исправляйте это!

Лев

Звезды советуют отдыхать. Возможно, вас осенит отличная идея или вы сделаете неожиданное открытие.

Дева

Прекрасный день, чтобы приобрести домашнего питомца, который проживет рядом с вами много лет

Весы

Откажитесь сегодня от обсуждения важных вопросов, это лучший способ избежать семейных конфликтов.

Скорпион

Совет звезд: не планируйте ничего конкретного, проживите день спонтанно.

Стрелец

Удачный день для рискованного шага: например, первого прыжка с парашютом.

Козерог

Козерогов ждут весьма неровные отношения с окружением, особенно с близкими людьми.

Водолей

Совет звезд: выкройте время, чтоб детально спланировать проекты на будущее, скоро придет время для воплощения их в жизнь.

Рыбы

На протяжении всего дня Рыб будет сопровождать творческий и эмоциональный подъем.

Хорошего вам дня!

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