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Дуэйн Джонсон удивил голубым костюмом в золотые розочки и показал своих мать и жену (фото, видео)
В Голливуде состоялась премьера фильма «Джуманджи: новый уровень». Мероприятие посетил исполнитель одной из главных ролей — 47-летний актер и бывший рестлер Дуэйн Джонсон, известный также под прозвищем Скала. Джонсон, который в 2016 году был признан самым сексуальным мужчиной в мире версии журнала People и является самым высокооплачиваемым актером мира по данным журнала Forbes, удивил выбором наряда. Он был в светло-голубом костюме с узором из блестящих золотых роз. Как отметили журналисты, это выглядело очень празднично, хотя и несколько странно. 35-летняя Супруга Дуэйна Лорен Хашиан (они официально поженились три месяца назад после 12-летнего романа) была в блестящем красном комбинезоне.
Как сообщает издание Daily Mail, премьера стала для Джонсона настоящим семейным событием. К нему присоединилась также его 71-летняя мать Ата Джонсон, которая была в темно-красном бархатном платье.
Джонсон и его партнеры по фильму держались весьма непринужденно. Так, Джек Блэк веселился вовсю — и даже прилег перед камерами на ковровую дорожку, которая, будучи оформлена в зимней тематике, была не красной, а голубой.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дуэйн Джонсон и Дэнни Де Вито вломились на чужую свадьбу, спели дуэтом и надавали жениху советов.
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