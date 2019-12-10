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Стиль жизни

Гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака

15:47 12 декабря 2019 89
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Пятница, 13 декабря, — плохой день для поездок и совещаний.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

На работе будет много нового. Звезды рекомендуют вам отдать все долги.

Телец

Тельцам лучше не спешить с принятием любых серьезных решений, вы плохо оцениваете ситуацию.

Близнецы

Близнецам нужно взяться за ту работу, которую они откладывали много месяцев.

Рак

Успех ждет тех представителей знака, которые занимаются творчеством или созданием своего сайта.

Лев

Совет звезд: не будьте слишком критичны к другим. Возможно, вы получите премию.

Дева

Звезды советуют: никому и ничто не доказывайте, иначе сами окажитесь в дураках.

Весы

Весам лучше сторониться новых знакомств и шумных компаний, чтобы не попасть в казусные ситуации.

Скорпион

Деньги скоро понадобятся на важное дело, поэтому прежде, чем купить какую-нибудь мелкую вещь, обдумайте, нужна ли она вам.

Стрелец

Судьба может преподнести вам сюрприз, ваша жизнь изменится к лучшему.

Козерог

Старайтесь обходить острые углы, избегать споров и конфликтов. Особое внимание нужно уделить здоровью.

Водолей

От физических нагрузок и тренировок в спортзале лучше отказаться. Для снятия стресса попробуйте дыхательные упражнения.

Рыбы

В финансовом смысле день отличный и прибыльный. Возможен служебный роман.

Хорошего вам дня!

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