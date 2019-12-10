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Гороскоп на 14 декабря для всех знаков зодиака

Суббота, 14 декабря, — удачный день для финансовых операций.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 14 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

Активный день и много дел. Вы более обычного будете нуждаться в одобрении или в моральной поддержке.

Телец

День, когда не везет, для получения хороших результатов вам придется немало потрудиться.

Близнецы

Благоприятный день для семьи и личных отношений. Возможны новые перспективы в профессиональной сфере.

Рак

Хороший день, чтобы решать вопросы, которые касаются начала самостоятельной коммерческой деятельности или смены работы.

Лев

Возможны напряженные моменты, но этот день будет все же для вас благоприятным.

Дева

Вам будет во всем сопутствовать удача, постарайтесь выбрать себе дело, к которому у вас лежит душа.

Весы

У Весов могут возникнуть трудности, им придется решать разные непростые вопросы.

Скорпион

Возможно, вы получите неожиданно заманчивые предложения, соглашайтесь.

Стрелец

Этот день будет благоприятным для общения с чиновниками и влиятельными особами.

Козерог

Нежелательно принимать самостоятельно и в спешке решения, которые касаются ваших финансов.

Водолей

Звезды советуют не относиться слишком серьезно к разным советам недоброжелателей.

Рыбы

Этот день будет благоприятным для учебы и для повышения квалификации.

Хорошего вам дня!

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