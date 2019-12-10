Украина

Омбудсмен Денисова трудоустроила Балуха и Карпюка: чем будут заниматься бывшие узники Кремля

Украинский омбудсмен Людмила Денисова пообещала назначить Николая Карпюка, членом Экспертного совета при Уполномоченном ВРУ по правам человека, а потерявшего здоровье в российской колонии Владимира Балуха включить в Координационный совет по вопросам реализации национального превентивного механизма при Уполномоченном. Об этом она сообщила в своем Facebook.

Первый совместный с бывшими узниками Кремля мониторинговый визит будет сделан в Лукьяновское СИЗО — здесь проверят устранение недостатков, выявленных при прошлом мониторинге.

«Уверена, что наше сотрудничество будет плодотворным и поможет обеспечить и защитить права наших граждан, находящихся в местах несвободы, в том числе на территории РФ, части временно оккупированного Донбасса и во временно оккупированном Крыму», — отметила Денисова.

Ранее сообщалось, что Балух на Майдане дал резкую характеристику украинцам.

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