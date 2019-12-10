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Влад Яма впервые показал лицо сына (фото)

16:14 10 декабря 2019 336
Влад Яма с женой Лилианой
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известный хореограф Влад Яма, показавший ранее горячие танцы жены Лилианы, впервые показал лицо сына. Леону исполнилось четыре года. На своей странице в Instagram счастливый отец опубликовал семейное фото яркого праздника. На снимке позирует веселая компания с аниматорами. Влад, жена и Леон выглядят счастливыми. Подписчики Ямы смогли впервые рассмотреть лицо Леона. Ранее родители не показывали мальчика. И сейчас они «надели» на него очки и колпак.

«Нашему Счастью 4 года! Не верится и слезы на глазах… Спасибо, Лилиана, за новую жизнь!» — написал Влад под фото.

Подписчики Ямы присоединяются к поздравлениям и отмечают, что Леон заметно подрос и похож на звездного папу.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Влад Яма, выступивший главным судьей шоу «Танці з зірками», раскритиковал звездных участников и победителей.

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