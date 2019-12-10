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Влад Яма впервые показал лицо сына (фото)
Известный хореограф Влад Яма, показавший ранее горячие танцы жены Лилианы, впервые показал лицо сына. Леону исполнилось четыре года. На своей странице в Instagram счастливый отец опубликовал семейное фото яркого праздника. На снимке позирует веселая компания с аниматорами. Влад, жена и Леон выглядят счастливыми. Подписчики Ямы смогли впервые рассмотреть лицо Леона. Ранее родители не показывали мальчика. И сейчас они «надели» на него очки и колпак.
«Нашему Счастью 4 года! Не верится и слезы на глазах… Спасибо, Лилиана, за новую жизнь!» — написал Влад под фото.
Подписчики Ямы присоединяются к поздравлениям и отмечают, что Леон заметно подрос и похож на звездного папу.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» Влад Яма, выступивший главным судьей шоу «Танці з зірками», раскритиковал звездных участников и победителей.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?