Политика

Слишком добрый Путин: на нормандской встрече увидели серьезную опасность для Украины

На саммите «нормандской четверки» в Париже и переговорах тет-а-тет президент России Владимир Путин прощупывал неопытного украинского лидера Владимира Зеленского и старался понять, на какие болевые точки можно будет в дальнейшем давить, чтобы продвигать свои инициативы и дальше держать Украину на поводке.

В Париже Путин якобы демонстрировал желание идти на уступки Украине. В частности, его предложение Зеленскому 25-процентной скидки на российский газ может говорить о том, что он хотел усыпить бдительность украинской стороны, которая сейчас имеет довольно неплохие позиции по газовым вопросам.

Как пишет в статье на «Левом береге» Александр Демченко, «хороший Путин куда опаснее злого Путина».

«Плохому Путину» есть что противопоставить. А «хороший Путин» снова заставляет Украину сесть на газовую иглу и повернуться в сторону России.

Журналист отмечает, что сейчас самое важное не купиться на эту уловку.

Напомним, перед встречей в Париже Украина выполнила разведение сил на Донбассе, которое от нее требовал Кремль.

Следующий раз «нормандская четверка» может собраться в марте 2020 года, чтобы продолжить разговор о деэскалации ситуации на Донбассе.

Обо всем, что происходило в Париже, читайте в материале «Зеленский встретился с Путиным: все подробности саммита нормандской четверки в Париже (фото, видео)» на сайте «ФАКТОВ».

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