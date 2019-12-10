Харьков отменяет авиарейсы из-за сильного тумана

Украина

Во вторник, 11 декабря, международный аэропорт «Харьков» отменил ряд рейсов. Это связано со сложными метеоусловиями — ранее такой форс-мажор происходил и в других аэропортах страны.

«Интерфакс- Украина» сообщает, что отменены рейсы Харьков-Киев PS 026, Киев-Харьков PS 025, Харьков-Шарм-эш-Шейх PS 5241, которые обслуживает авиакомпания МАУ. Также отменены — Харьков-Тбилиси PQ 441 и Тбилиси-Харьков PQ 442, выполняемые авиакомпанией SkyUp Airlines, Харьков-Катовице W6 1298 (Wizz Air), Харьков-Варшава LO 760 (LOT).

Самолеты, которые совершали международные рейсы с пунктом назначения «Харьков», были вынуждены приземлиться на запасном аэродроме в аэропорту «Борисполь». Так, издание «Сегодня» сообщает, что здесь высадили футболистов итальянской «Аталанты», которые летели в Харьков на матч Лиги Чемпионов.

Ранее сообщалось, что возникли многочисленные задержки с рейсами, которые должны были прибыть в аэропорт Одессы, проблема была в течение нескольких дней.

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