Украина

В российских тюрьмах томятся почти 2 тысячи украинцев: Денисова рассказала, как они там оказались

По состоянию на 30 июня 2019 года в тюрьмах РФ находится 1989 граждан Украины, которые стали жертвами торговли людьми. Об этом уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице Facebook.

Омбудсмен заявила, что с 2015 года в Украине действует транснациональная преступная группировка, которая вербует людей для распространения наркотических веществ на территории РФ.

«Только в 2018 году было арестовано 176 наших сограждан, а осуждено 692 лица за незаконный оборот наркотических веществ. По состоянию на 30 июня 2019 года в тюрьмах РФ незаконно удерживается 1989 граждан. По уточненной информации на сегодняшний день эта цифра составляет около 2 000 граждан Украины», — сообщила Денисова.

Она также отметила, что администрации колоний в России практически полностью блокируют переписку с Украиной, что делает невозможным подачу заявлений о преступлениях и признание граждан Украины именно жертвами торговли людьми.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Людмила Денисова устроила на работу бывших узников Кремля: Николая Карпюка и Владимира Балуха.

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