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- 18:58 Харьков отменяет авиарейсы из-за сильного тумана
Аэропорт Запорожья сообщил об отмене рейсов в связи с сильным туманом
Вслед за Харьковом в Международном аэропорту Запорожья в связи с туманом, который накрыл большую часть Украины, отменили и перенесли рейсы. Об этом сообщается на сайте аэропорта.
«Уважаемые пассажиры, сообщаем, что 10 декабря в связи со сложными метеоусловиями произошли изменения в расписании рейсов», — говорится в сообщении.
В частности, был отменен рейс в Борисполь, а также два рейса в Стамбул. Перенесены рейсы в Шарм-эль-Шейх, Киев и Борисполь.
Аэропорт также не принял два рейса из Стамбула, перенесено время прибытия бортов из Киева, Минска и Запорожья.
Напомним, ранее из-за погодных условий возникали многочисленные задержки рейсов в аэропортах Одессы, Харькова, Киева.
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