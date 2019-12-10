Происшествия

Аэропорт Запорожья сообщил об отмене рейсов в связи с сильным туманом

Вслед за Харьковом в Международном аэропорту Запорожья в связи с туманом, который накрыл большую часть Украины, отменили и перенесли рейсы. Об этом сообщается на сайте аэропорта.



«Уважаемые пассажиры, сообщаем, что 10 декабря в связи со сложными метеоусловиями произошли изменения в расписании рейсов», — говорится в сообщении.

В частности, был отменен рейс в Борисполь, а также два рейса в Стамбул. Перенесены рейсы в Шарм-эль-Шейх, Киев и Борисполь.

Аэропорт также не принял два рейса из Стамбула, перенесено время прибытия бортов из Киева, Минска и Запорожья.

Напомним, ранее из-за погодных условий возникали многочисленные задержки рейсов в аэропортах Одессы, Харькова, Киева.

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