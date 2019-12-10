Украина

ГСЧС объявила в Киеве первый уровень опасности: названа причина

В среду, 11 декабря, в первой половине дня на Киев опустится сильный туман. А в начале недели природа порадовала жителей столицы неожиданным потеплением. Об ухудшении обстановки сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует, что вечером 10 декабря, ночью и в первой половине дня 11 декабря в столице будет сильный туман. В этом время видимость снизится до 200−500 метров — объявлен 1 уровень опасности, желтый.

Также ожидается, что 11 декабря в Украине немного похолодает — температура воздуха днем будет в пределах от +2 до +4 градусов. Ночью прогнозируется от -1 до +1 градуса.

Ранее сообщалось, что синоптик предсказала, как изменится погода в ближайшие дни.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter