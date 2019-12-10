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ГСЧС объявила в Киеве первый уровень опасности: названа причина
В среду, 11 декабря, в первой половине дня на Киев опустится сильный туман. А в начале недели природа порадовала жителей столицы неожиданным потеплением. Об ухудшении обстановки сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве.
Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует, что вечером 10 декабря, ночью и в первой половине дня 11 декабря в столице будет сильный туман. В этом время видимость снизится до 200−500 метров — объявлен 1 уровень опасности, желтый.
Также ожидается, что 11 декабря в Украине немного похолодает — температура воздуха днем будет в пределах от +2 до +4 градусов. Ночью прогнозируется от -1 до +1 градуса.
Ранее сообщалось, что синоптик предсказала, как изменится погода в ближайшие дни.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?