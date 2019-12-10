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Приставил пистолет к голове полицейского: в Киеве обезоружили странного самоубийцу (фото)
В Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения намеревался совершить самоубийство. Но когда полицейские приехали к нему домой по вызову жены, то он приставил пистолет к виску патрульного. Напомним, 5 дней назад в столице копы спасли от самоубийства 18-летнего парня.
Как сообщает Информатор, история со странным мужчиной развивалась так: женщина позвонила в полицию и заявила, что ее супруг Виталий решил покончить жизнь самоубийством и хочет выпрыгнуть с крыши дома. На улицу Космическую, 6, где проживает семья, были направлены экипажи полиции.
После того, как полицейские на нашли на крыше мужчины, они спустились на четвертый этаж. Когда они позвонили в квартиру, то из открытой двери к голове патрульного приставили пистолет.
Полицейский не растерялся и сразу же закрыл двери.
Копы начали общаться с мужчиной через двери. Они отговаривали его от суицида. Когда контакт был установлен и они открыли двери, то мужчина уже держал пистолет у своего виска. К счастью, его после длительного общения он бросил магазин от пистолета на пол, а само оружие положил за пояс.
В этот момент полицейским удалось окончательно обезоружить мужчину и в целях безопасности надели на него наручники.
По словам потенциального самоубийцы, он решил покончить жизнь самоубийством, так как не смог разобраться со своими проблемами и не видел другого выхода. Мужчину доставили районное управление полиции для дальнейших разбирательств.
Напомним, ранее столичные правоохранители спасли мужчину, который решил свести счеты с жизнью из-за семейных проблем.
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