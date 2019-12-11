Происшествия

Хотя и согласилась на секс в авто добровольно: парню объявили о подозрении в изнасиловании малолетней

В Донецкой области зафиксирован еще один случай вступление взрослого в половые отношения с несовершеннолетней.

Так, Славянская прокуратура объявила о подозрении 18-летнему парню в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Донецкой области.

«Славянской местной прокуратурой 18-летнему местному жителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК Украины, а именно изнасилования, совершенного в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, независимо от его добровольного согласия», — говорится в сообщении.

Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что 8 декабря 2019 года парень, находясь со знакомой 12-летней девочкой в салоне автомобиля, принадлежащего его родственнику, и достоверно зная возраст указанного лица, предложил ей вступить с ним в половые отношения и, получив добровольное согласие, совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Также указано, что в настоящее время решается вопрос об избрании юноше меры пресечения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях в Киевской области полиция задержала 38-летнего мужчину, напоившего и изнасиловавшего собственную четырнадцатилетнюю племянницу. Невольным свидетелем случившегося в Васильковском районе Киевской области стал брат потерпевшей девочки, который увидел преступление через окно и сообщил матери. Уже она обратилась в полицию и оперативники сумели задержать насильника на месте преступления.

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