- 00:27 Хотя и согласилась на секс в авто добровольно: парню объявили о подозрении в изнасиловании малолетней
- 00:05 Самый молодой голкипер в истории ЛЧ получил четыре мяча в Неаполе: видеообзоры матчей
- 00:04 «Барселона» без Месси бесцеремонно выбила «Интер» из Лиги чемпионов: подробности матча, видео голов
- 10.12 23:58 Дело о сбитом Boeing рейса MH17: топ-пропагандист Путина признал фейком версию об "украинском истребителе"
- 10.12 23:20 "Ну вот и конец эпохи бедности": Розенко возмутила зарплата Милованова в 270 тысяч гривен
- 10.12 22:58 Украинагейт: воспоминания Ермака обескуражили противников Трампа
- 10.12 22:44 Пожар в одесском колледже: жителей ближайших домов попросили на время покинуть квартиры
- 10.12 22:31 Заставили вырезать снежинки: в России полицейские жестоко пошутили над коллегами
- 10.12 22:26 Торгово-промышленная палата Украины нуждается в срочном реформировании, — эксперт
- 10.12 21:49 ЧП с самолетом в России: в аэропорту Уфы экстренно сел Як-42
- 10.12 21:46 Приставил пистолет к голове полицейского: в Киеве обезоружили странного самоубийцу
- 10.12 21:18 Не Зеленский: в Google назвали самый популярный запрос в Украине в 2019 году
Хотя и согласилась на секс в авто добровольно: парню объявили о подозрении в изнасиловании малолетней
В Донецкой области зафиксирован еще один случай вступление взрослого в половые отношения с несовершеннолетней.
Так, Славянская прокуратура объявила о подозрении 18-летнему парню в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Донецкой области.
«Славянской местной прокуратурой 18-летнему местному жителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК Украины, а именно изнасилования, совершенного в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, независимо от его добровольного согласия», — говорится в сообщении.
Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что 8 декабря 2019 года парень, находясь со знакомой 12-летней девочкой в салоне автомобиля, принадлежащего его родственнику, и достоверно зная возраст указанного лица, предложил ей вступить с ним в половые отношения и, получив добровольное согласие, совершил в отношении нее действия сексуального характера.
Также указано, что в настоящее время решается вопрос об избрании юноше меры пресечения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях в Киевской области полиция задержала 38-летнего мужчину, напоившего и изнасиловавшего собственную четырнадцатилетнюю племянницу. Невольным свидетелем случившегося в Васильковском районе Киевской области стал брат потерпевшей девочки, который увидел преступление через окно и сообщил матери. Уже она обратилась в полицию и оперативники сумели задержать насильника на месте преступления.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?