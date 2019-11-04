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Под Днепром мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку: в полиции показали его фото
Полицейские Каменского (Днепропетровская область) задержали 35-летнего мужчину, который изнасиловал 13-летнюю школьницу. Ранее в Сумской области задержали 72-летнего пенсионера, который в течение года развращал четырех местных ребят в возрасте 15 и 14 лет.
Как сообщили в Днепропетровском областном главке полиции, к правоохранителям обратилась мать несовершеннолетней. Она рассказала, что во время ее отсутствия дома, 35-летний мужчина изнасиловал ее дочь.
Подробности инцидента не сообщаются.
Мужчину задержали. За совершенное ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Одессе суд отправил в тюрьму 64-летнего пенсионера, который надругался над несовершеннолетней девочкой, когда та пришла за покупками в киоск, где он работал продавцом. А в Киевской области полиция задержала педофила, который пытался раздеть семилетнюю девочку прямо в подъезде ее дома.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…