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Происшествия

Под Днепром мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку: в полиции показали его фото

11:42 4 ноября 2019 1055
мужчина
Инф. «ФАКТОВ»

Полицейские Каменского (Днепропетровская область) задержали 35-летнего мужчину, который изнасиловал 13-летнюю школьницу. Ранее в Сумской области задержали 72-летнего пенсионера, который в течение года развращал четырех местных ребят в возрасте 15 и 14 лет.

Как сообщили в Днепропетровском областном главке полиции, к правоохранителям обратилась мать несовершеннолетней. Она рассказала, что во время ее отсутствия дома, 35-летний мужчина изнасиловал ее дочь.

Подробности инцидента не сообщаются.

Мужчину задержали. За совершенное ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Одессе суд отправил в тюрьму 64-летнего пенсионера, который надругался над несовершеннолетней девочкой, когда та пришла за покупками в киоск, где он работал продавцом. А в Киевской области полиция задержала педофила, который пытался раздеть семилетнюю девочку прямо в подъезде ее дома.

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