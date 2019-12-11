Вейп убивает: в мире растет количество смертей, вызванных курением электронных сигарет

Мир

Доказательства того, что электронные сигареты разрушают клетки легких, вызывают аллергию и приводят к летальному исходу, находят все больше подтверждений. Так, только в США количество жертв электронных сигарет на начало ноября достигло 2 290.

Более того: вейп стал причиной смерти людей в 25 штатах США и округе Колумбии, при этом их возраст составлял от 17 до 75 лет, сообщает CNN.

Агентство отмечает, что случаи заболеваний и смертность стремительно растут, а тем временем Минздрав США расширяет лабораторные тестирования, ведь точная причина до сих пор не найдена.

Загадочной болезни уже дали название — EVALI.

Несколько государств пытаются принять меры по ограничению продажи вейп-продукции. Например, Государственный совет здравоохранения Вашингтона принял экстренную остановку продажи ароматизированных препаратов для вейпинга, включая мяту и ментол. Запрет будет действовать 120 дней.

Армия США заявила, что лечит двух солдат от этой эпидемии, в результате чего запретила на базах электронные сигареты и вейпы.

Симптомами «вейп-болезни» являются затрудненное дыхание, одышка, боль в груди; лихорадка; рвота; диарея.

Первым человеком, который умер от курения вейпа, считается Рафаэль Пауерт из Бельгии. У парня был настолько тяжелое состояние, что его пришлось ввести в искусственную кому. Он провел в ней 26 дней, однако 6 ноября его отключили от вентиляции легких и он умер.

Самая вероятная причина — химический ожог. Также известно, что 76% пациентов использовали заправку для вейпов с содержанием ТГК (тетрагидроканнабинол). Федеральные и государственные органы здравоохранения испытывают все материалы и изучают образцы тканей у пациентов, пытаясь найти причину вспышки болезни. Также они обеспокоены огромным количеством незаконных продуктов с ТГК в обращении, в которые часто добавляют разбавители и ароматизаторы, которые могут быть токсичными для легких.

В начале сентября в Нью-Йорке заявили, что в заправках для вейпов, которые использовали погибшие, обнаружено много витамина Е. Однако медики не спешат с предварительными выводами и проводят исследования.

После вспышки смертности от вейпинга в США, Великобритания начала собственное расследование. Было выявлено, что в в 2010 году и 2012 в Великобритании случались смертельные случаи, связанные с вейпингом. Всего в Великобритании зафиксировано около 200 случаев заболевания EVALI. Начиная с 2014, Служба здравоохранения зафиксировала 74 сообщения, в которых врачи подозревали электронные сигареты и вейпы в причине заболеваний.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», городской совет Нью-Йорка 26 ноября поддержал законопроект о запрете электронных сигарет и жидких ароматизированных смесей, от которых во всем мире умирают люди. Под запрет не попали только «обычные» сигареты с табаком. Уточняется, что законопроект был создан с целью преодоления заболевания легких.

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