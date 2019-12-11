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Не такой уж и бабник: Брэд Питт рассказал о женщинах в своей жизни после развода с Джоли

6:50 11 декабря 2019 101
Питт и Джоли
Инф. «ФАКТОВ»

Разочарованный решением дочери Шайло сменить пол голливудский красавчик Брэд Питт, похоже, решил надежно отгородиться от негатива в других сферах своей жизни и не давать лишних поводов для слухов и сплетен.

С этой целью он совершенно не читает СМИ и даже не знает о постоянно приписываемых ему романах с известными женщинами. К примеру, Брэд не слышал о том, что якобы крутит роман с симпатичной профессоршей Нери Оксман или ходит на свидания с 50-летней целительницей Сэт Хари Халсой. Или же флиртует в баре с Шарлиз Терон.

Несмотря на то, что Брэду после расставания с Анджелиной Джоли приписывали массу увлечений, он в интервью New York Times заверил, что на самом деле не такой уж и бабник — виноваты в подобной его «славе» журналисты.

«Я перестал читать прессу где-то в 2004 году. Не только отзывы — я имею в виду любой журнал в кабинете врача. Я не то чтобы изо всех сил стараюсь избежать этого, я просто не ищу этого. Не знаю, со сколькими женщинами, по мнению прессы, я встречался в течение последних двух или трех лет, но могу сказать, что все это неправда. Я могу просто мелькнуть где-то с кем-нибудь, но, возможно, это ничего не значит», — цитирует актера КП.

При этом Брэд Питт уверяет, что сейчас он, наконец, стал спокойно относиться к своей славе и слухам о себе — он старается просто наслаждаться жизнью. В молодые годы ему этого не удавалось. Внешне он казался уверенным в себе красавцем, но, по словам Питта, внутри он был совсем не таким из-за постоянного внимания к своей персоне.

«Большую часть времени в 1990-е я прятался и курил косяк. Мне было слишком некомфортно от всего этого внимания со стороны. Позже понял, что загнал себя в тюрьму. Теперь я вышел из нее и просто живу», — рассказал 55-летний артист.

С тех пор, как Брэд оказался в статусе холостяка, ему приписывали романы абсолютно с каждой партнершей по съемкам — будь то 22-летняя Элла Пурнелл, снявшаяся в картине, которую продюсировал Питт, или 25-летняя Маргарет Куэлли, с которой он снялся в ленте Тарантино «Однажды в… Голливуде». Чаще всего эти слухи не подтверждались, и американские таблоиды тут же подыскивали актеру новую пассию.

Тем временем, отмечает издание, главная интрига ближайшего месяца случится на церемонии вручения премии «Золотой глобус», которая пройдет 6 января 2020 года. На звание лучших актеров одновременно номинированы и Брэд Питт, и его бывшая жена Дженнифер Энистон. Питт может взять золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Однажды в… Голливуде». Энистон — за лучшую женскую роль в телевизионном сериале «Утреннее шоу».

Так или иначе, Брэд и Джен оба появятся на «Золотом глобусе», и всем интересно, как экс-супруги будут вести себя друг с другом. К слову, на «Глобусе» может появиться еще одна женщина Брэда Питта — его бывшая невеста Гвинет Пэлтроу. Тогда ситуация на церемонии станет еще интереснее.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в отличие от своего бывшего мужа Анджелина Джоли решила не страдать в одиночестве и закрутила роман с актрисой на 12 лет младше нее.

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