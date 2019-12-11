23.49 / 23.86 25.93 / 26.49
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Тепло не по-зимнему: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни

7:15 11 декабря 2019 228
декабрь
Инф. «ФАКТОВ»

Погода в Украине на этой неделе будет теплой и преимущественно без осадков. Лишь в западных областях возможны дожди под влиянием атмосферного фронта из Западной Европы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В среду, 11 декабря, на Закарпатье, Прикарпатье и в Винницкой области небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и в первой половине дня на большей части территории страны туман. Ветер переменных направлений, 3−8 м / с. Температура в течение суток от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем на крайнем юге страны 5−8 градусов тепла.

В четверг, 12 декабря, осадков не ожидается. Утренние туманы еще задержатся. Днем на большинстве территории будет переменная облачность. Воздух прогреется до 2−4 градусов тепла в дневные часы. Ночью будет от минус 1 до 0.

Напомним, специалисты отмечают, что метеорологическая зима в Украине еще не начиналась. Температуры осенних месяцев и декабря гораздо выше климатической нормы. По данным синоптиков, только в Киеве в ноябре было зафиксировано шесть температурных рекордов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Встреча в Париже

После парижского саммита Путин в бешенстве, он будет мстить, — Портников

год Крысы

Развод и карьерный рост: гороскоп на 2020 год для кардинальных знаков зодиака

Пенсия

Решение о пенсии придет по SMS: в ПФУ рассказали, как будет работать новая услуга

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: модные цвета сезона, эффект инея (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер