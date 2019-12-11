Тепло не по-зимнему: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни

Украина

Погода в Украине на этой неделе будет теплой и преимущественно без осадков. Лишь в западных областях возможны дожди под влиянием атмосферного фронта из Западной Европы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.



В среду, 11 декабря, на Закарпатье, Прикарпатье и в Винницкой области небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и в первой половине дня на большей части территории страны туман. Ветер переменных направлений, 3−8 м / с. Температура в течение суток от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем на крайнем юге страны 5−8 градусов тепла.

В четверг, 12 декабря, осадков не ожидается. Утренние туманы еще задержатся. Днем на большинстве территории будет переменная облачность. Воздух прогреется до 2−4 градусов тепла в дневные часы. Ночью будет от минус 1 до 0.

Напомним, специалисты отмечают, что метеорологическая зима в Украине еще не начиналась. Температуры осенних месяцев и декабря гораздо выше климатической нормы. По данным синоптиков, только в Киеве в ноябре было зафиксировано шесть температурных рекордов.

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