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Виновато глобальное потепление: специалисты говорят, что зима в Украине еще не начиналась
Несмотря на то, что на календаре декабрь, и до Нового года осталось всего три недели, в Украину до сих пор не пришла метеорологическая зима. Температура воздуха значительно превышает климатическую норму. Только в Киеве в ноябре было зафиксировано шесть температурных рекордов. Об этом сообщила начальник отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич.
По ее словам, последние зимы XXI века были выше климатической нормы.
«Мы связываем это с глобальным потеплением, как и осадки, которые нельзя спрогнозировать в последнее время. Или сухо, или заливало. В этом году у нас недобор осадков за все месяцы. Это сухой год, и сухая осень была. Существенные перепады в осадках и стирающиеся границы сезонов — это яркие признаки глобального потепления», — цитирует метеоролога УНН.
Донич напомнила, что в последние годы декабри бывают очень теплые. В 2015 году, например, настоящая метеорологическая зима началась 29 декабря, когда среднесуточная температура снизилась ниже нуля градусов и постоянно держалась.
Между тем, на горнолыжных курортах в Карпатах уже открыли зимний сезон — на склонах лежит снег. В течение недели по ночам ожидается минусовая температура.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.