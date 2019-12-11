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Маршрутчик в Кривом Роге смотрел кино на телефоне прямо за рулем: фото взорвали сеть
В Кривом Роге во время рейса водитель маршрутного такси смотрел фильм на своем смартфоне. В Киеве водитель столичной маршрутки «зависал» в интернете.
Как сообщает «Первый городской», инцидент в Кривом Роге произошел 10 декабря в машрутке № 286. Водитель положил телефон на панель, рядом с рулем и смотрел видео. В это время он вез пассажиров.
Один из очевидцев заметил это нарушение, возмутился и выложил фото провинившегося маршрутчика в соцсеть.
«ФАКТЫ» писали о том, как в Полтаве водитель кольцевого троллейбуса № 130 во время движения, держа смартфон в правой руке, с кем-то разговаривала по Skype. А водитель троллейбуса в Киеве играл в игры на своем мобильном телефоне, двигаясь по маршруту.
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