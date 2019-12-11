23.46 / 23.71 25.90 / 26.31
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Новосад рассказала, ждать ли студентам повышения стипендий

9:48 11 декабря 2019 117
Новосад
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине, где проводится реформа образования, будет пересмотрен подход к денежным выплатам студентам. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала министр образования и науки Анна Новосад.

По мнению министра, пока нет конечной модели того, как будет меняться подход к академическим стипендиям. Но точно ясно, что движение будет в направлении того, когда академические стипендии — это инструмент мотивации для лучших студентов.

«Они должны быть гораздо выше, чем есть сейчас. На следующий год пока увеличение не закладывали. Но все же через существенное увеличение стипендий мы должны постепенно уменьшать процент тех, кто потенциально их может получать», — отметила Новосад.

По ее словам, необходимо верифицировать социальные стипендии. Их должны получать именно те категории студентов, которые в них нуждаются.

Напомним, ранее Анна Новосад анонсировала переход русскоязычных школ в Украине на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года. Она также заявила, что в Украине учителей больше, чем требуется.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия

Решение о пенсии придет по SMS: в ПФУ рассказали, как будет работать новая услуга

Волочкова

Брежнев в гробу: Волочкова ужаснула сеть новым фото

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Молодая жена Петросяна резко ответила злопыхателям

Встреча в Париже

После парижского саммита Путин в бешенстве, он будет мстить, — Портников

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер