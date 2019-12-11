Новосад рассказала, ждать ли студентам повышения стипендий

Украина

В Украине, где проводится реформа образования, будет пересмотрен подход к денежным выплатам студентам. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала министр образования и науки Анна Новосад.

По мнению министра, пока нет конечной модели того, как будет меняться подход к академическим стипендиям. Но точно ясно, что движение будет в направлении того, когда академические стипендии — это инструмент мотивации для лучших студентов.

«Они должны быть гораздо выше, чем есть сейчас. На следующий год пока увеличение не закладывали. Но все же через существенное увеличение стипендий мы должны постепенно уменьшать процент тех, кто потенциально их может получать», — отметила Новосад.

По ее словам, необходимо верифицировать социальные стипендии. Их должны получать именно те категории студентов, которые в них нуждаются.

Напомним, ранее Анна Новосад анонсировала переход русскоязычных школ в Украине на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года. Она также заявила, что в Украине учителей больше, чем требуется.

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