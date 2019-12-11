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Украина

"Не подрывает доверия": у Путина оправдали ложь Первого канала о сбитом на Донбассе "Боинге"

12:45 11 декабря 2019 67
Истребитель ВСУ атакует Боинг
Инф. «ФАКТОВ»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает, что пропагандистский Первый канал, который в 2014 году показал лживые кадры с «атакой украинского истребителя» на лайнер Малазийских авиалиний, что признал и гендиректор телеканала Константин Эрнст, этим сюжетом подорвал к себе доверие.

Как передает «Интерфакс», Песков заявил, что «вокруг такой резонансной темы и такой трагедии» важно давать «всю палитру версий». Мол, западные телеканалы поступали не так, дав лишь одну версию трагедии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», судебные заседание по делу о трагедии «Боинга» в небе над Донбассом, сбитым из российской ЗРК «Бук», начнутся в марте 2020 года. В деле есть четверо подозреваемых — генерал-майор ВС России Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов, бывший министр обороны «ДНР» Игорь Стрелков и украинец Леонид Харченко

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