Мир

Постоянно попадающий в скандалы с определением представителя от России на песенный конкурс «Евровидение» Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, который якобы сбил малазийский Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом.

Факт ошибки он подтвердил в ходе общения с журналистом The New Yorker.

Так, в ноябре 2014 года «Первый канал» показал так называемые «сенсационные кадры»: спутниковый снимок, якобы добытый у западных спецслужб, на котором видно, что «Боинг» рейса MH17 атакует «украинский истребитель». Данный снимок очень быстро распознали как некачественный фейк. Журналист задал Эрнсту вопрос, почему его канал показал подобное. Руководитель «Первого» признал, что это была ошибка.

«Да, мы люди, мы делаем ошибки, но не специально», — указал он.

При этом глава «Первого канала» отказался признавать официальный отчет о трагедии, который аргументированно связывает уничтожение MH17 с боевиками и российским оружием.

«Вы верите, что нидерландский отчет — это правда, а я верю, что нидерландский отчет непрофессионален», — заявил он.

Напомним, что катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту.

В августе 2014 года была создана Международная следственная группа (JIT), куда вошли представители пяти стран, в том числе и России.

В ходе расследования прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, попавшие в «Боинг», в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты «Бук-М1−2». Комплекс «Бук-М1−2» был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты «Бук». Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно упавшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский «Боинг» был поражен ракетой «земля-воздух» из установки «Бук», стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем «ДНР»).

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

8 ноября 2019 года Международный суд ООН объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

14 ноября Объединенная следственная группа в обращении к возможным свидетелям констатировала, что владеет информацией, которая указывает на то, что влияние Российской Федерации распространялось на административные, финансовые и военные вопросы террористов «ДНР», а их интенсивность повысилась в первой половине июля 2014 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин крушения в небе над Донбассом самолёта «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний» начнётся 9 марта 2020 года. Власти Нидерландов приняли решение, что суд по делу о крушении рейса MH-17 пройдет в рамках национального законодательства, а не международного.

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