Здоровье и медицина

Где в Киеве до 13 декабря можно пройти бесплатное медицинское тестирование (адреса)

Во всех районах Киева до 13 декабря проводится медицинская экспресс-диагностика в рамках проекта «Врач в вашем доме». Специалисты выполняют тестирование по неинфекционным заболеваниям, измеряют давление, определяют массу тела, а также уровни глюкозы и холестерина. При необходимости посетителей консультируют, как подольше сохранять здоровье и нужно ли обращаться к семейному доктору за назначением дополнительных обследований. Кроме того, домой к немощным людям выезжают бригады в составе врача и медсестры первичного звена, а также узкопрофильных специалистов.

В ходе тестирований на прошлой неделе у более 60 процентов пациентов обнаружился чрезмерный вес, у половины наблюдалось повышенное давление, у пятой части проверенных было превышение нормы глюкозы, у трети — оказался высокий холестерин.

Итак, на этой неделе горожане могут посетить медпункты в разных районах. Как правило, они открыты в первой половине дня — с 11:00 до 14:00.

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

10−13 декабря -- улица Васильковская, 27, корп. 1 (Центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

10 декабря — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Бориспольская, 34 (аптека № 56 КП «Фармация»);

11 декабря — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

12 декабря — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

13 декабря — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);

Деснянский район

10 декабря — проспект Маяковского, 47;

11 декабря — 8:00—10:00 — улица Бальзака, 22, амбулатория № 6, 9:00—12:00 — улица Драйзера, 19, каб. 202, 11:00—14:00 — улица Шолом-Алейхема, 18;

12 декабря -- 10:00—14:00 — проспект Маяковского, 73;

Днепровский район

10 декабря — улицы Сергиенко, 23 (амбулатория № 1), Миропольская, 1 (аптека № 77), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), 10:00—13:00 — бульвар Перова, 15, аптека № 79;

11 декабря -- улицы Двинская, 19 (амбулатория № 2), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П. Г. Тычины), 14:00—16:00 — улица Пожарского, 8а, ЖЭО № 402;

12 декабря — Русановская набережная, 24/51, аптека № 103, улицы Двинская, 19 (амбулатория № 2), Миропольская, 13а, ЖЭО № 404;

13 декабря — улицы Двинская, 19 (амбулатория № 2), Миропольская, 1 (аптека № 77);

Оболонский район

10 декабря — улица Рокоссовского, 4, аптека № 55 «Фармация»;

11 декабря — улица Тимошенко, 16, первый этаж, центр оказания админуслуг;

12 декабря — улица П. Панча, 7б (центр занятости);

13 декабря — улица Озерная, 18а (управление труда и соцзащиты),

Печерский район

10 декабря — улица Подвысоцкого, 4а;

11,13 декабря — улицы Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты), Подвысоцкого, 4а;

12 декабря — улица Цитадельная, 5/9 (управление соцзащиты);

Подольский район

10 декабря — улицы Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), Мостицкая, 9, амбулатории №№ 6,7;

11 декабря — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

12 декабря — улица Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22, 4-й этаж, амбулатории №№ 3, 5;

13 декабря — улицы Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;

Святошинский район

11, 13 декабря — 9:00—12:00 — проспект Победы, 97, 11:00—14:00 — проспект Победы, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район

10 декабря — проспекты Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), В. Гавела, 83а (территориальный центр социального обслуживания);

11 декабря — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45, аптека № 36;

12 декабря — проспект Л. Гузара, 3 (Медгородок), улица Соломенская, 17;

13 декабря — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

10 декабря — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

11 декабря — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;

12 декабря — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;

13 декабря — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.

По данным столичной горгосадминистрации, сейчас в столице зарегистрировано 11 408 больных гриппом и ОРВИ. По сравнению с показателем на прошлой неделе отмечается небольшое возрастание заболеваемости за счет взрослых. Среди школьников заболеваемость выросла на 6 процентов. Госпитализированы 146 человек, среди которых 130 детей. Всего против гриппа вакцинировались 46 819 человек.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Минздрав сделал неутешительные прогнозы насчет гриппа в этом году. По мнению медиков, заболеют миллионы людей.

«ФАКТЫ» также информировали об адресах медучреждений в Киеве, где делают прививку от гриппа.

Напомним также, что в течение декабря в столице можно бесплатно обследоваться на мобильном флюорографе.

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