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Украина

Особый статус Донбасса: обнародован текст законопроекта

14:16 11 декабря 2019 78
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

На сайте Верховной Раде появился текст законопроекта, зарегистрированного 10 декабря, «О внесении изменения в статью 1 Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Его авторы — «слуги народа» Давид Арахамия и Александр Корниенко. Руководитель президентской фракции и его заместитель предлагают утвердить проект закона, которым на год продлевается действие закона, касающегося оккупированных районов Донбасса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», этот документ народные депутаты Украины могут рассмотреть уже в четверг, 12 декабря.

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