23.45 / 23.69 25.89 / 26.28
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Стало известно, когда Рада рассмотрит закон о статусе Донбасса

13:08 11 декабря 2019 159
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Законопроект, касающийся статуса Донбасса, который был зарегистрирован в парламенте 10 декабря, народные депутаты Украины рассмотрят в четверг, 12 декабря.

Как сообщила «РБК-Украина» представитель парламентской фракции партии «Слуга народа» Ирина Верещук, народные депутаты рассмотрят вопрос о продлении на год действующего сейчас закона.

«Нет времени на новый закон и внесение кардинальных изменений к концу года. А с Нового года спокойно садимся, и будет нарабатывать или новый, или внесение изменений в уже существующий», — заявила Верещук.

О том, что обсуждали на саммите в Париже президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин, в том числе, и о Донбассе, читайте в материале «Особый статус Донбасса, обмен и разведение войск: о чем договорились Зеленский и Путин».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Волочкова

"Брежнев в гробу": Волочкова ужаснула сеть новым фото

Пенсия

Решение о пенсии придет по SMS: в ПФУ рассказали, как будет работать новая услуга

гривни и доллары

Падение курса доллара изменило цены на бензин: что происходит

Малыш Йода

В сети нашли кошку, похожую на малыша Йоду (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер