Стало известно, когда Рада рассмотрит закон о статусе Донбасса

Украина

Законопроект, касающийся статуса Донбасса, который был зарегистрирован в парламенте 10 декабря, народные депутаты Украины рассмотрят в четверг, 12 декабря.

Как сообщила «РБК-Украина» представитель парламентской фракции партии «Слуга народа» Ирина Верещук, народные депутаты рассмотрят вопрос о продлении на год действующего сейчас закона.

«Нет времени на новый закон и внесение кардинальных изменений к концу года. А с Нового года спокойно садимся, и будет нарабатывать или новый, или внесение изменений в уже существующий», — заявила Верещук.

О том, что обсуждали на саммите в Париже президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин, в том числе, и о Донбассе, читайте в материале «Особый статус Донбасса, обмен и разведение войск: о чем договорились Зеленский и Путин».

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