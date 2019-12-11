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Происшествия

Убил земляков из-за денег: выяснились детали трагедии с украинцами в Польше

15:04 11 декабря 2019 331
Задержание
Инф. «ФАКТОВ»

Расследование убийства двух украинцев, которое было совершено в Польше на ферме в Доброславове, выявило новые подробности. Об этом сообщает «Сегодня».

По информации пресс-секретаря Люблинской районной прокуратуры Агнешки Кепки, подозреваемый, 36-летний гражданин Украины Сергей С., сознался в содеянном.

Вскрытие показало, что один из потерпевших получил 18 ударов ножом в область груди и брюшной полости, а второй — пять ударов в шею и грудь. У одного из убитых злоумышленник украл около 200 долларов, а у другого — неопределенную сумму денег.

Сергея С. Обвиняют также в двух кражах — на 1500 и 900 злотых (более 9,1 тысяч и 5,5 тысяч грн соответственно).

Украинцу грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что в Польше в морозильной камере склада нашли двух мертвых украинцев.

Фото: полиция Люблинского воеводства

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