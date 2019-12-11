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Оккупанты решили закрыть Крымский мост: что произошло
Оккупанты сообщили о планах ограничить движение по мосту через Керченский пролив, на котором и так не наблюдается оживленного движения.
Как сообщает «Крыминформ», движение собираются ограничить с 18 по 25 декабря 2019 года. В российском Минтрансе заявили, что это связано с «проведением технологических работ». Речь идет о временном промежутке с 00:00 18 декабря по 23:59 25 декабря.
Тем временем блогер RoksolanaToday&Крым показала фото с Крымского моста, на полотне которого уже появились «заплатки» на асфальте.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце ноября этого года на Крымском мосту заметили российских военных, прибывших с инспекцией. Также по путепроводу тогда гоняли поезд.
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