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Украина

Оккупанты решили закрыть Крымский мост: что произошло

16:39 11 декабря 2019 1325
Крымский мост
Инф. «ФАКТОВ»

Оккупанты сообщили о планах ограничить движение по мосту через Керченский пролив, на котором и так не наблюдается оживленного движения.

Как сообщает «Крыминформ», движение собираются ограничить с 18 по 25 декабря 2019 года. В российском Минтрансе заявили, что это связано с «проведением технологических работ». Речь идет о временном промежутке с 00:00 18 декабря по 23:59 25 декабря.

Тем временем блогер RoksolanaToday&Крым показала фото с Крымского моста, на полотне которого уже появились «заплатки» на асфальте.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце ноября этого года на Крымском мосту заметили российских военных, прибывших с инспекцией. Также по путепроводу тогда гоняли поезд.

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