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Нужен военным: в сети указали на главное предназначение Крымского моста
В аннексированном Крыму военные из России инспектировали мост, построенный оккупантами через Керченский пролив, по которому гоняли поезд. В конце октября по мосту также в тестовом режиме запускали два грузовых железнодорожных состава.
Фото в сеть выложила блогер «RoksolanaToday&Крым». «На скрепомосте возня. Поезд гоняли. Куча военных РФ — оценивали новые возможности логистики. Ибо военные перевозки — единственная реальная цель России при постройке моста. Ну и воровство, конечно, скрепы и вредительство. Но главное — логистика войны», — пишет блогер.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России, ранее планировавшей на декабрь 2019 года пуск первого полноценного поезда по мосту через Керченский пролив, заявляли о переносе сроков, как минимум, на полгода.
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